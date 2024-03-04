Герасимовский киноконкурс для школьников стал международным

Уже несколько лет проект проводят на Южном Урале

Всероссийский Герасимовский киноконкурс школьного кино «В начале славных дел — 2024» привлек внимание юных киношников со всего мира и стал международным. В этом году на него уже поступили заявки из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Индии и Ирана, сообщают организаторы конкурса — творческий союз «В движении».

Заявку на конкурс можно подать до 17 апреля. А пока оргкомитет также проводит для участников конкурса экскурсии в музей Сергея Герасимова в селе Кундравы.

В музее воссоздан московский рабочий кабинет кинорежиссера: на полках стоят книги, которые он читал, статуэтки, привезенные из разных мест, сохранилась трость, подаренная Чарли Чаплином. Также в экспозиции хранится посмертная маска великого кинорежиссера, казачья фуражка из фильма «Тихий Дон», костюмы героев из фильмов «Юность Петра» и «В начале славных дел».

«Творческим ребятам, будущим артистам, мультипликаторам, режиссерам, кинематографистам важно понимать и знать наследие таких великих мастеров, как Сергей Герасимов. По сути, как в театре все держится на Станиславском и его школе, так и в кинематографе есть важные каноны, которые останутся незыблемыми, несмотря на огромный технический прогресс. И, конечно, для нас очень важно, чтобы молодежь знала свою малую родину и могла гордиться земляками»,— говорит руководитель проекта Лариса Сазонова.

Проект реализуется при финансовой поддержке гранта президента РФ.