«У нас одна цель — успех „Трактора“»: Борис Видгоф прокомментировал свою замену

Кадровые перестановки в клубе состоялись во время собрания Совета ХК.

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В хоккейном клубе «Трактор» сегодня, 31 января, произошли кадровые изменения. И теперь вместо Бориса Видгофа генеральным директором стал экс-игрок «чёрно-белых» Иван Савин. Об этом было объявлено на внеочередном собрании Совета клуба.

Борис Видгоф, который теперь отвечает только за контроль финансово-хозяйственной деятельности и выстраивание взаимоотношений со спонсорами, рассказал, что это именно он предложил кандидатуру Ивана Савина президенту ХК «Трактор», губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«У нас одна цель — успех „Трактора“, именно он является определяющим. Я предложил кандидатуру Ивана на должность генерального директора Алексею Леонидовичу Текслеру. Рад, что президент поддержал мое предложение. Иван — отличный хоккеист, человек с большим авторитетом в хоккейном мире и опытный бизнесмен. Его хорошо знает и уважает челябинский болельщик. Я уверен, что на новом посту Иван сможет улучшить работу нашего любимого клуба по всем его направлениям, что должно повлиять на спортивные результаты главной команды», — подчеркнул Борис Видгоф.

Новый генеральный директор Иван Савин также не остался в стороне и поделился, что для него возглавить «Трактор» — большая честь.

«Я благодарю Бориса Ефимовича за его инициативу о моём назначении, с которой он вышел, искренне благодарен за тот труд, который он проделал в „Тракторе“. Знаю его как человека максимально неравнодушного, заинтересованного в развитии и успехах Челябинска. Он истинный челябинец, по моему глубокому убеждению, это заслуживает огромного уважения. Для меня большая честь возглавить клуб. И я приложу максимум усилий, чтобы работать эффективно в интересах клуба. Спасибо президенту клуба Алексею Леонидовичу Текслеру за доверие», — отметил Иван Савин.

Комментатор Константин Устьянцев также высказался о назначении нового генерального директора клуба.

«В бытность игрока Савин в качестве капитана команды выводил „Трактор“ в Суперлигу, плюс у него огромный опыт не только на спортивном, но и руководящем поприще. Это поможет ему быстро адаптироваться и наладить процессы. Иван Савин всегда был лидером, нацеленным на достижение поставленных задач. Он — профессионал, который знает хоккей», — рассказал Константин Устьянцев.

Напомним, 39-летний Иван Савин является воспитанником челябинского хоккея. Он провёл в «Тракторе» семь сезонов, за его плечами 272 игры и 54 очка (13 шайб и 41 передача). Закончил карьеру игрок в сезоне 2012/13 в ХК «Рубин». Из достижений — «бронза» чемпионата России и Кубок Европейских чемпионов.