«Трактор» смог обыграть китайский «Куньлунь Ред Стар»

Команда завоевала два балла и ушла на 12-дневный перерыв.

Послушать 00:00

Сегодня, 30 января, в Челябинске состоялся второй и заключительный матч домашней серии ХК «Трактор». Они встречались с клубом из Китая — «Куньлунь Ред Стар».

Первый период прошёл в преимуществе хозяев льда. И именно они смогли открыть счёт матча. Сделал это Томаш Гика, который на 10-ой минуте ловко завладел шайбой и переиграл голкипера Шимона Грубеца. Это был единственный гол в стартовом отрезке, хотя опасных моментов было более, чем предостаточно.

А вот во втором периоде гости матча стали более активными и настырными. Всё чаще лезли они на ворота «Трактора». Но и челябинцы не отступали, они и не думали «бросать» игру, ведь преимущество лишь минимальное.

Третий период был очень насыщенным и активным. Игроки «Куньлуня» всё-таки смогли ответить одной заброшенной шайбой, оставив без «сухаря» голкипера Станислава Галимова, который сегодня по-сумасшедшему спасал свою команду. Тревор Мёрфи сравнял счёт лишь на 57-й минуте матча. Но очень быстро «Трактор», благодаря усилиям Лукаша Седлака смог увеличить преимущество. И ровно за минут до конца тренерский штаб «драконов» заменил вратаря на шестого полевого игрока, чтобы попытаться увести игру в овертайм. Но Вячеслав Основин и Ярослав Косов, которые вдвоём побежали на пустые ворота, помешали им это сделать. Не спеша и уверенно вкатил Косов последнюю, третью шайбу в ворота «Куньлунь Ред Стар». Сложнейший и очень зрелищный матч завершился со счётом 3:1 в пользу челябинского «Трактора».

Следующая игра «чёрно-белых» состоится лишь 11 февраля против финского «Йокерита». Так что и у команды, и у болельщиков будет время отдохнуть, чтобы с новыми силами сыграть оставшиеся в этом регулярном чемпионате игры.