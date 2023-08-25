Возле Челябинской епархии из‑за ремонта теплосетей образовалась пробка

Движение по Свердловскому проспекту на пересечении с улицей Работниц полностью закрыто

Сегодня, 25 августа, в Челябинске из-за ремонта теплосетей приостановили движение транспорта на Свердловском проспекте на пересечении с улицей Работниц. Автомобилисты, объезжая закрытый участок, встали в пробку возле здания епархии, сообщил ИА «Первое областное» читатель.







«Пробка образовалась здесь еще утром. И водители до сих пор встают в затор», — поделился читатель.

Движение затруднено на улицах Работниц, Кыштымской и Каслинской.





Ремонт теплосетей продлится до 22 часов 27 августа, информировали ранее в пресс-службе городской мэрии. Водителей просили искать альтернативные маршруты.





Изменилось также движение общественного транспорта. Автобус № 15 начал курсировать по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Красная — Труда — Свердловский проспект — парк Гагарина.

Автобус № 71 передвигается по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.

На участке между улицами Работниц и Калинина компания «УСТЭК-Челябинск» заменит почти 600 метров труб.