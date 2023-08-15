В Челябинске меняют десятки километров теплосетей перед грядущим отопительным сезоном

Отсутствие горячей воды не всегда связано с подготовкой к зиме

Соцсети наполнились жалобами челябинцев из разных районов города на затянувшийся процесс опрессовок. У некоторых жителей города горячая вода не появлялась более трех недель. Накануне стало известно, что без ГВС находятся 100 многоквартирных домов после прошедшего пятого этапа опрессовки. Порывы на сетях — не единственная причина, по которой отсутствует горячая вода в квартирах. В каких-то домах нужно заменить сломанные бойлеры, но этот вопрос должны решать собственники вместе с управляющими компаниями.

Городские власти уверяют, что курируют этот процесс, а также демонстрируют работы по замене магистралей и подводящих трубопроводов. В частности, в этом году самая масштабная реконструкция проходит в Металлургическом районе, где каждой зимой фиксируют не одну аварию на сетях. За работами наблюдали журналисты Первого областного информагентства.





Глубокий канал вырыли на улице 60-летия Октября, вдоль забора парка имени Тищенко. Там подрядчики, работающие по договору с МУП «ЧКТС», меняют магистраль диаметром 700 мм. Протяженность участка третьего этапа составляет более 400 метров, а с учетом того, что трубы укладывают парами, новых сетей будет свыше 800 метров. Над ямой проходит так называемая времянка — труба, по которой подают горячую воду, пока укладывают новые сети. В самой яме в несколько метров глубиной обустроен бетонный лоток, а внутри него уже лежат трубы с толстой пенополиуретановой изоляцией. Большая глубина необходима для максимального сохранения температуры теплоносителя.

«Современная изоляция снижает теплопотери на трубе, в нее встроены маркеры, позволяющие выявлять места утечек. Эта система поможет при аварийных ситуациях, чтобы специалисты быстро могли локализовать повреждение. Тем не менее жители Челябинска как минимум следующие 25 лет могут не переживать за поступающее к ним тепло. Это гарантийный срок производителя. К 15 сентября этот участок мы должны полностью сдать с благоустройством», — рассказывает представитель подрядчика из ООО «Монтажник» Егор Рощин.





В конце августа рабочие завершат замену большого участка подводящих сетей на улице 32-й Годовщины Октября, где реконструкция проходит на участке, протяженность которого превышает один километр. В широком лотке стальные трубы укладывают сразу большой «пачкой». Каждая из труб «закутана» в пенополимерминеральную изоляцию (вспененный кварцевый песок), которая хорошо сохраняет тепло, ведь в отличие от магистрали у парка эти стальные трубы укладывают на меньшую глубину. Кстати, на этом участке горячую воду тоже не отключали: организовали ее подачу по летнему варианту.





«В Металлургическом районе проводится достаточно масштабная реконструкция тепловых сетей в этом году. На ремонт, реконструкцию и аварийно-восстановительный ремонт выделены большие средства — больше 1 млрд рублей. В этом году приводим в порядок как магистральные сети, так и подводящие трубопроводы. По одному каналу укладывают 10 км сетей, а в двухтрубном исполнении — более 20 км. Основной упор сделан на ветхие сети, там, где наиболее часто происходят аварии. Жители Металлургического районе не понаслышке знают, какое количество аварий происходит в зимний период, поэтому акцент сделан на этой территории», — отметил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, половина из выделенных средств уходит именно на замену сетей на ЧМЗ. При поддержке губернатора Алексея Текслера финансирование было получено из Фонда национального благосостояния, еще часть средств — из областной казны. Что касается гидравлических испытаний, во время которых горожане вынуждены сидеть без горячей воды, то чиновник призвал набраться терпения. Опрессовка при повышенном давлении позволяет выявить ненадежные места в сетях, а затем специалисты занимаются восстановительными работами. Это необходимо, чтобы зимой спокойно проходил отопительный сезон.





Кстати, многочисленные жалобы на отсутствие горячей воды не всегда связаны с порывами на сетях, которые не прошли испытание давлением. Иногда в многоквартирных домах ломаются бойлеры, которые обеспечивают нагрев холодной воды. Этот вопрос необходимо решать самим собственникам квартир совместно с управляющей компанией, поскольку бойлер — общее имущество.

В планах следующего года тоже значится большая работа по реконструкции теплосетей. Александр Астахов отметил, что производственная и инвестиционная программа МУП «ЧКТС» предполагает финансирование в районе одного миллиарда рублей. Участки, где пройдет будущий ремонт и заменят трубопроводы, уже сформированы.