В Челябинске на ЧМЗ почти на месяц продлили дорожные ограничения из‑за ремонта теплосетей

Закрыто движение по улице 60‑летия Октября

В Челябинске затянулся ремонт теплосетей на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе. С 5 июля там было закрыто движение в районе пересечения с улицей Сталеваров. Ограничение должны были снять 18 августа, но теперь продлили до 15 сентября включительно. Соответствующую информацию обнародовала мэрия областного центра.

Речь идет о 100-метровом участке улицы от дома № 1а на улице 60-летия Октября до дома № 3а на улице Сталеваров. В этом месте открытым способом меняют трубы, поэтому проехать там пока нельзя. Водителей просят искать пути объезда и заранее обдумывать маршрут.





Напомним, что накануне также сообщалось о продлении ограничений на проспекте Победы. Там тоже меняют трубы, и теплоэнергетикам потребовалось еще два дня для завершения работ.