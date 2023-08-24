В Челябинске на три дня перекроют Свердловский проспект

В районе автомобильного училища продолжают менять трубы

С 25 по 27 августа включительно в Челябинске будет полностью закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на пересечении с улицей Работниц. Ограничение связано с продолжающимся ремонтом теплосетей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Снова открыть движение по одной из главных улиц города планируется после 22:00 27 августа. До тех пор водителей просят искать альтернативные маршруты.

Напомним, что ремонт теплосетей на Свердловском проспекте идет с начала лета. На участке между улицами Работниц и Калинина компания «УСТЭК-Челябинск» заменит почти 600 метров труб. Работы обещано завершить до осени.