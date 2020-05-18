Воздушный экипаж во время полета будет носить маски и перчатки

А заполняемость самолетов не должна превышать 50 процентов посадочных мест.

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В связи с тем, что 12 мая завершился единый период нерабочих дней, введенный Президентом РФ в связи с эпидемией коронавируса, привычный уклад жизни начал возвращаться в свой привычный ритм. К примеру, возобновляется авиасообщение между городами страны.

Но так как до полного снятия всех ограничений говорить еще рано, ведь заболеваемость COVID-19 в стране еще высока, то приходится все же соблюдать некоторые меры безопасности.

К примеру, Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном транспорте.

«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования. А при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов», — сообщают в ведомстве.

Также при продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. То есть количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест. А также важно продумать рассадку пассажиров на посадочные места при регистрации на рейс.

Но напомним, что многие регионы продлили режим обязательной самоизоляции, в том числе и Челябинская область. В это время нежелательно покидать или приезжать в регион до снятия ограничений. На данный момент на Южном Урале подтверждено 1804 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось 593 человек. Умерло 21.