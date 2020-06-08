Берегите себя: сотрудники ОТВ призывают жителей соблюдать масочный режим

Команда службы новостей не пренебрегает мерами профилактики, делая новости в разгар пандемии.

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Обязательный масочный режим, введённый из-за пандемии коронавируса продолжает действовать в Челябинской области. Мера, наравне с социальной дистанцией, является одной из необходимых для профилактики распространения COVID-19.



По рекомендации Роспотребнадзора носить СИЗы и дистанцироваться возможно придётся до конца года. К условиям новой реальности адаптируется и медиахолдинг ОТВ, который не прекращает работу над новостями даже в самые сложные дни пандемии. Все сотрудники продолжают работать над сюжетами и самыми разными темами.

«Корреспонденты, редакторы и съемочная группа продолжают снимать репортажи, на самые разные темы, информируя своего зрителя о важных событиях Южного Урала. Однако соблюдение мер безопасности на сегодняшний день — золотое правило. Этому правилу следуют все сотрудники телеканала ОТВ, призывая и зрителей делать то же самое»,— рассказали наши коллеги.

Смотрите программу «Время новостей» по будням в 19:00 на телеканале ОТВ и соблюдайте все рекомендации по профилактике COVID19.

Напомним, масочный режим ввели в Челябинской области 6 мая этого года. Он действует до особого распоряжения губернатора и предполагает обязательное ношение масок в любых учреждениях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, магазинах и аптеках, а также других местах массового скопления людей.

По официальным данным оперативного штаба на понедельник, 8 июня, в Челябинской области подтверждено 3993 случаая COVID-19. 1867 человек излечились от заболевания за весь период пандемии.