Священнослужители просят южноуральцев соблюдать все меры профилактики в Вербное воскресение

Епископ Зосима обратился ко всем верующим.

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Уже 12 апреля верующие по всей стране будут праздновать Вербное воскресение, после которого начнется Страстная седмица — последняя и самая важная часть Великого поста.

И, конечно же, большинство не сможет удержаться от похода в церковь. Но в режим обязательной самоизоляции нужно проявить свою гражданскую ответственность. К этому призывает южноуральцев епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

«Прошу вас прислушаться к словам святейшего Патриарха, к требованиям государственной власти, голосу разума. Важно продолжать неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания, чтобы двери храма оставались открытыми», — подчеркнул епископ Зосима.

Он призвал прихожан воздержаться целования икон и святых предметов, ограничившись крестом, знаменем и поклоном и соблюдать социальное дистанцирование. А все те, кто имеют симптомы простудных заболеваний (кашель, чихание), не будут допущены церковь.

«Благословляю пожилых прихожан и тех, кто имеет хронические заболевания, не подвергать себя и других опасности. На время воздержаться от посещения храмов и молиться дома. До моего особого указа, кроме экстренных случаев, откладывается совершение таинств или святое крещение. На время приостановлено действие воскресных школ», — также отметил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский.

Он отдельно упомянул, что важно отнестись со всей серьезностью и вниманием к данным указаниям. И попросил беречь своих близких и самих себя.