«Прихожан в шесть раз меньше»: Протоиерей Ярослав Иванов рассказал, как проходят службы в храме в период коронавируса

Несмотря на сократившееся число прихожан, обратная связь всё равно присутствует.

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Сегодня, 12 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье. В челябинском Храме Святого преподобного Сергия Радонежского уже прошла утренняя служба, на которой побывал и корреспондент медиахолдинга ОТВ.

На входе нашу съёмочную группу встретили волонтёры Православного молодёжного движения Челябинской епархии. Они сразу же обработали всем руки специальным дезинфицирующим раствором и только тогда пустили в храм. И так делают с каждым прихожанином. Но не только на входе стоят волонтёры: добровольцы обрабатывают антисептиком и иконы, и образы, и подсвечники, и прочую атрибутику.

«Уже около двух недель мы принимаем все необходимые меры в храме для предотвращения распространения коронавируса. Прежде всего это обеззараживание храма специальными лампами в течение дня и ночи, обработка рук всех прихожан специальным растровом при входе и обязательно маски. И мы также обращаемся ко всем нашим прихожанам онлайн, что в такое время необходимо воздержаться от посещения храмов и молиться дома, так как при скоплении людей риск заразиться высок»,— рассказал Протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске.

При этом он отметил, что люди относятся к предупреждениям внимательно: поток прихожан сократился почти в шесть раз, но обратная связь всё равно существует: у храма есть страницы социальных сетях и собственный сайт, где не только можно пообщаться с другими верующими или настоятелями храма, но и посмотреть трансляции служб.

«Мы показываем нашу трансляцию не только во „ВКонтакте“, но и на YouTube, и на нашем сайте, чтобы все люди имели возможность смотреть. Мы надеемся, что с улучшением ситуации мы будем также проводить трансляции, сейчас улучшаем оборудование, но всё равно это не заменит посещения храма»,— добавил Протоиерей Ярослав Иванов.

Также, по его словам, если люди говорят, что несмотря ни на что пойдут в храм, это не выражение веры точно. Ведь людей не лишают веры и не запрещают молиться дома, а благодаря соблюдению режима самоизоляции справиться с недугом можно будет быстрее, а значит, и быстрее вернуться в храм.

Волонтёры Православного молодёжного движения также считают, что данные ограничения разумны, ведь если людей предупреждают президент, губернатор и патриарх, значит, к их мнению необходимо прислушаться.