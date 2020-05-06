Из-за коронавируса закрыли на карантин сельский храм в Челябинской области

Клирики призывают прихожан самоизолироваться.

Послушать 00:00

Село Булузи Каслинского района расположено на границе Свердловской и Челябинской областей. Накануне служители храма, который был здесь построен еще в 18 — 19 веках, сообщили прихожанам, что двери священной обители закрыты. Причиной стал карантин из-за заражения коронавирусом нескольких служителей церкви.

«Приход закрыт на карантин, так как у нескольких человек выявлено заболевание пневмонией и covid19. Они находятся в больнице Челябинска. Несколько сотрудников отправлены на самоизоляцию по домам. У всех взяты тесты. Обращаемся к людям, которые посещали богослужения, начиная с Пасхального, с настоятельной просьбой уйти на карантин и не посещать другие храмы города и области, внимательно следить за здоровьем», — призывают служители храма.

На лечении в больницах в числе прочих оказались монахиня Феодосия, инокиня Иулиания, послушницы Елены и Марины, добавили в храме.

Напомним, с 29 апреля все храмы Челябинской области были закрыты для прихожан. Службы в них проводятся только в присутствии священнослужителей, а верующих просят молиться дома и смотреть богослужения онлайн. Это решение было принято после того, как более 10 сотрудников челябинской митрополии оказались на больничных койках из-за пневмонии и коронавируса. Диагноз «пневмония» был поставлен и митрополиту челябинскому и миасскому Григорию.