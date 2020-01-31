ВОЗ объявила режим ЧС в связи с распространением коронавируса

Погибло уже 213 человек.

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30 января Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании объявила режим ЧС по всему миру, тем самым признав, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигла критической отметки.

Объявление ЧС связано в первую очередь с тем, чтобы помочь странам со «слабой системой здравоохранения».

«Мы не знаем, какого рода ущерб этот вид коронавируса мог нанести таким странам. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к его возможному появлению. Но пока мы не видели смертельных случаев за пределами Китая, за что мы все должны быть благодарны. И теперь мы должны действовать сообща, чтобы ограничить дальнейшее распространение болезни», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Помимо Китайской народной республики, где был впервые обнаружен новый вирус, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. При этом в ВОЗ отметили, что они всё ещё верят в способность Китая контролировать вспышку болезни, ведь, в основном, все заболевшие имели отношение к городу Ухань, где эта болезнь впервые появилась в конце декабря 2019 года. При этом организация здравоохранения не видит оснований для ввода ограничений с сфере путешествий и перевозку товаров.

Также гендиректор ВОЗ отметил, что следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики коронавируса. И всем нужно бороться с «распространением слухов и неверной информации».

Напомним, по последним данным, от коронавируса 2019-nCoV заражено около 10 тысяч человек. За сутки количество жертв увеличилось до 213 человек. Впервые эта болезнь появилась в городе Ухань и все заболевшие были связаны с местным рынком морепродуктов. В Китае уже закрыли 11 городов для посещения, а авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Поднебесную.