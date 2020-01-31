Накаленная атмосфера: мать челябинки, которая учится в Китае, насильно отправляют в отпуск

Руководство и коллеги боятся распространения коронавируса.

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Уроженка Челябинска, которая попросила не раскрывать ее личности, учится в одном из университетов Китая. Ее вуз находится в провинции Шаньдунь. 30 января девушка вернулась на Родину к матери, наравне со всеми в аэропорту она прошла медицинскую проверки, которая подтвердила, что она полностью здорова. Тем более, то в городе, где учится челябинка, за все время заболели лишь двое.

Но это не стало достаточным доводом для работодателя и коллег. Сразу после возвращения дочери из Поднебесной женщине стали поступать осторожные предложения.

«Её вызвал начальник. И попросил написать заявление в отпуск. Точнее предложил, конечно. Хотя планы были взять отпуск только летом. И все кто с ней работает напряжены. Вот такая обстановка», — рассказала обеспокоенная за мать студентка.

Опасения, которые испытывают коллеги женщины, наверняка, были вызваны всеобщей паникой, которая уже не первую неделю охватывает весь мир. Тем не менее, сегодня в ходе заседания правительства Челябинской области губернатор Алексей Текслер заверил: на Южном Урале коронавируса нет. Ни одного подтверждения не было получено.

Подтверждают эту информацию и в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ведомстве рассказали, что инкубационный период у заболевания достаточно продолжителен — 14 дней.

«Если появятся минимальные признаки инфекционного заболевания, то есть подъем температуры, либо насморк, либо кашель, необходимо обратится в больницу для дальнейшего лечение и обследования», — рекомендует Анна Чистова, начальник отдела санитарно-охранной территории Роспотребнадзора.

Во всем мире в настоящее время ведется работа по поиску мер лечения и профилактики нового заболевания. Медики советуют забыть на время о поездках в Китай, а турфирмам приостановить продажи путевок в поднебесную.

Коронавирусом, зародившимся в Китае на данный момент заразились уже порядка 10 000 человек, 231 из них погибли, но есть и 176 счастливых случаев выздоровления. Несколько часов назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что были зарегистрированы два первых случая заболевания в России: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба носителя — граждане КНР.