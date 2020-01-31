Более 1 000 жителей Урала остаются в Китае

Из аэропорта «Кольцово» за ними отправляются пустые самолеты.

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В аэропортах Уральского Федерального округа все пассажиры, прилетающие из Китая, проходят обязательный комплекс мероприятий, направленный на возможное выявление нового типа пневмонии — коронавируса 2019-nCoV.

Отметим, что большинство авиакомпаний мира полностью приостановили полёты в КНР, «Уральские авиалинии» также временно отменили полёты по тем направлениям, где в это время обычно присутствует большое количество туристических групп из Китая.

На данный момент перелёты в Китай осуществляются. Но только туда самолёты улетают полностью пустыми, а обратно возвращаются с уральскими туристами. Но это не эвакуация, а лишь мера предосторожности.

«Сейчас перелёты в Китай осуществляются исключительно на вывоз. В планах закончить вывоз до 4 февраля. Их возвращение носит лишь рекомендательный характер для туроператоров, который они все выполняют», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Отмечалось, что назвать точное число туристов, отдыхающих на данный момент в Китае невозможно, ведь многие путешествуют самостоятельно. В Уральской ассоциации туризма полагают, что в КНР сейчас находится больше тысячи уральцев, но их количество с каждым днём уменьшается.

В аэропорту «Кольцово», куда прилетают туристы из Китая, всех встречают с тепловизором, который может показать изменения температуры тела. Ведь отличительные симптомы коронавируса 2019-nCoV — жар и кашель.

«Ведётся работа по активному выявлению лиц с тяжелыми и острыми признаками респираторных инфекций. Или с любыми признаками инфекций у лиц, которые вернулись из Китая. Это лица, у которых развивается пневмония. У нас проводится ежедневный оперативный мониторинг всех случаев. Большое внимание уделяем работе с медицинскими организациями, которые по нашим предписаниям обязаны углубленно собирать эпидемиологический анамнез и уточнять: посещал ли человек КНР, чтобы своевременно проводить мероприятия по изоляции, госпитализации и обследования для уточнения диагноза», — поделилась начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Светлана Перминова.

Напомним, на данный момент в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, который появился в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас инфицировано около 10 тысяч человек, из них 1527 находится в тяжёлом состоянии. Зарегистрировано 213 смертей, а выздоровело 179.

Отметим, что ВОЗ уже объявила режим ЧС по всему миру, признав, что ситуация с распространением коронавируса стала критической.