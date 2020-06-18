Война войной, а обед по расписанию: в Златоусте служебная собака отдыхает, показывая трюки

Для животного изучать новые команды — развлечение.

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Служебные собаки в Златоусте умеют выполнять разные трюки. Кинологи учат их этому для того, чтобы животное могло отдыхать от своей сложной работы, поскольку выучить даже самый сложный «фокус» — намного проще, чем охранять подозреваемых.

Кинолог Анастасия Дружинина и служебная собака по кличке Бонна рассказали и показали, каким трюкам обучается Боня.

«Трюковые элементы в дрессировке созданы для того, чтобы разгрузить собаку. У нас есть общий курс дрессировки, это обязательный норматив для собаки служебной породы, да и это помогает жить с собакой. Трюковая часть сделана для того, чтобы разгрузить животное, потому что это обычно намного интереснее как для владельца, так и для собаки. Мы работаем три дня в неделю по общему курсу дрессировки, а один день в неделю мы отрабатываем трюки, потом у нас есть следовая работа и выборка. Собака работает по общерозыскному профилю, поэтому у нас делается упор на поиск человека по запаховым следам, либо мы работаем выборкой, чтобы собаке было проще в городе находить человека», — рассказывает кинолог службы охраны и конвоирования ОМВД по ЗГО Анастасия Дружинина.

Сейчас Боня, помимо обязательных команд, умеет показывать команду «Прячься», «Дай пять» и «Дай лапу». Прячется Боня под руку любимой хозяки, показывая лишь один глаз, которым, по всей видимости, следит, чтобы никто не обидел Анастасию.

«С ней можно просто поздороваться, сказать „привет“, „здравствуй“ или даже по-немецки „guten tag“, она даст лапу. Так мы здороваемся с людьми, которые могут к нам подойти, когда мы идем по улице», — отмечает хозяйка Бонны.

В планах у них выучить еще несколько интересных команд. Например, сейчас они работают над тем, чтобы Боня научилась показывать «зайку». Собака должна балансировать на задних лапах и складывать передние на гради. Чуть позже они начнут изучать «стыдно» — собака будет прятать нос лапой, как-будто чего-то стыдится.

Анастасия и Боня чуть больше года вместе живут и работают, собаке сейчас год и четыре месяца и основная их работа заключается в том, чтобы охранять подозреваемых и обвиняемых, а также дежурить на посту, расположенном на въезде в город. Для Бонны эта работа достаточно рутинная, поэтому Анастасия Дружинина старается развлечь собаку, пока она получает новые навыки.