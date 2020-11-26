Отца троих детей из Челябинской области будут судить за расстрел дворняги

Мужчина покалечил пса из пневматического пистолета.



Сорокалетний житель Бакала пойдет под суд за жестокое обращение с бездомным псом. В октябре 2020 года мужчина расстрелял собаку из пневматического пистолета в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

За дворнягой Джеком жильцы девятого дома на улице Кирова присматривали два года. Фактически собака жила в подъезде. Ночь на третье октября выдалась шумной: Джек вел себя беспокойно и лаял на весь подъезд. Тогда один из жильцов — 40-летний слесарь — расстрелял пса из пневматического пистолета. В момент расправы мужчина был пьяным.

Джек мог умереть, но его спасли другие жильцы. Пса отвезли в ветеринарную клинику, при которой работает благотворительный фонд помощи животным «Открытое сердце».

«Ветеринары прооперировали собаку и достали несколько пуль. Но одна так и осталась внутри тела Джека. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает. Пес находится под наблюдением ветеринаров и одного из жильцов дома, который приютил ее в своей квартире», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Свою вину 40-летний отец троих детей полностью признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд.