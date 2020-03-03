Война из-за бульона: производители пельменей в Челябинске спорят из-за фраз на упаковках

Южноуральскую компанию обвиняют в присвоении чужой славы.

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Противоборство между «Фабрикой Уральских пельменей» и «Мясной галереей» началась с того, что последняя обратилась в УФАС Челябинской области с жалобой на фразы, которые южноуральский производитель использовал на упаковках своих полуфабрикатов.

Надзорное ведомство провело проверку еще в январе и потребовало убрать с упаковок фразы «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!», а также удалить соответствующий контент с официального сайта производителя. УФАС усмотрело в этом рекламном ходе нарушение норм конкуренции, а также «перенос на собственный товар узнаваемость чужого товара».

«Такое сравнение является негативным, поскольку продукция ЗАО «Мясная галерея» с фразой на упаковке «Бульон внутри» уже завоевала определенную известность на рынке. Соответственно используемые ООО «Фабрика уральские пельмени» фразы с достаточной степенью вероятности ассоциируются у потребителей с товаром под торговой маркой «Бульмени», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Тем не менее, «Фабрика Уральские пельмени» предупреждение ведомства проигнорировала, более того, компания обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать его недействительным. Пельмени продолжают продаваться в старых упаковках, а на своей странице в социальной сети производитель опубликовал статью о решении, принятом в УФАС, и предложил прокомментировать ситуацию пользователей: «Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?». К посту были приложены фотографии упаковок своих пельменей и продукта конкурента. Об этом «Мясная галерея» также сообщила в УФАС.

Это послужило причиной возбуждения антимонопольщиками дела в отношении южноуральского производителя за нарушение Закона о защите конкуренции. Заседание состоится 9 апреля.