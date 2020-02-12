В УФАС пожаловались на рекламу лекарств против коронавируса

Челябинцев могли ввести в заблуждение.

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В Челябинское УФАС поступило заявление на рекламу препарата для лечения и профилактики коронавируса. Житель города направил в антимонопольную службу фотографию сомнительной листовки, которую увидел в аптеке.

Листовку с препаратами, якобы направленными на лечение и профилактику коронавируса, челябинец заметил в аптечной сети «Аптека от склада». Мужчина заявил, что информация недостоверна и может ввести покупателей в заблуждение.

«Также гражданин добавляет, что многие аптеки не соглашаются размещать данную печатную продукцию. Но офис аптечной сети каждому высылает и обязывает размещать указанную листовку для увеличения продаж приоритетных продукций», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольщики проверят данную листовку и примут решение о возбуждении дела или отказе в течение месяца.