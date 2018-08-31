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/ Студентам ординатуры начнут платить стипендию на Южном Урале

Студентам ординатуры начнут платить стипендию на Южном Урале

Финансовую поддержку от государства получит ограниченное число медиков.
сегодня в 07:27
  |  Общество

Приятную новость для студентов ординатуры Южно-Уральского государственного медицинского университета обсудили сегодня депутаты ЗСО. Они приняли закон, по которому ординаторам будет выплачиваться стипендия. Размер ее — 3 тысячи рублей. Однако получить ежемесячную выплату смогут не все студенты, а лишь 119 человек.

Сегодня проблема кадрового дефицита в здравоохранении существует не только в Челябинской области, но и в целом по России. Поэтому предпринимается ряд мер, чтобы мотивировать молодых людей поступать в вузы и самое главное — выходить на работу там, где не хватает специалистов. Сегодня мы приняли законопроект, согласно которому областной бюджет готов финансировать эти стипендии студентам, поступающим по целевому набору и заключившим договор с министерством здравоохранения. — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике Александр Журавлев.

Чтобы получить стипендию, ординатору нужно будет не только поступить по целевому набору, но и отработать потом по распределению. Место выберет Минздрав. Так надеются решить проблему нехватки врачей в сельской местности. То есть по окончании ординатуры специалисты могут стать участниками программы «Сельский доктор» и получить подъемные в размере миллиона рублей.

Добавим, что раньше стипендию получали только студенты, обучающиеся на специалитете. Они должны были заключить договор с органами исполнительной власти о целевом обучении.

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