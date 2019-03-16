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/ Военный учебный центр появится при ЮУрГУ

Военный учебный центр появится при ЮУрГУ

Сейчас на базе университета действует факультет военного обучения.
сегодня в 13:35
  |  Общество

По распоряжению правительства РФ при ЮУрГУ откроется военный учебный центр. Аналогичные организации появятся и в других городах страны. Всего их будет 93. В военных центрах будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров и рядовых и сержантов запаса. Официальный документ, подтверждающий изменения, уже опубликован на Портале правовой информации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обороне» в целях повышения эффективности использования потенциала федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в интересах обеспечения обороны и безопасности страны: создать новые военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению. — сообщается в распоряжении.

Отметим, что в военном учебном центре ЮУрГУ в будущем смогут заниматься студенты всех вузов. Идею воплотят в жизнь, если эксперимент при Сибирском федеральном университете завершится с положительными результатами.

Добавим, что при ЮУрГУ много лет существует факультет военного обучения.

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