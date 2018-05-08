/ Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы

Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Единовременные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны к годовщине победы. Им выделят по 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Произвести в мае — июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года ФЗ «О ветеранах. — сказано в указе.

Порядок и условия выплаты предстоит определить и обеспечить в правительстве. Указ вступил в силу с момента подписания.