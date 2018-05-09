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/ Все южноуральские ветераны получили именные поздравления от Президента

Все южноуральские ветераны получили именные поздравления от Президента

Открытки для бойцов и тружеников тыла — повод для улыбки.
сегодня в 11:40
  |  Общество

Президент Владимир Путин лично обратился к ветеранам ВОВ, отправив им письма с поздравлениями и благодарностью. Одним из адресатов стал Сираж Гилязович Загретиднов. Такие письма он получает каждый год. Как признается ветеран, это всегда радостное событие. Читая письмо, дошедший до Берлина Сираж Загретдинов не может сдержать слез. Он вспоминает, как тяжело далась победа.

Я радуюсь, получая письмо, всегда улыбаюсь. Благодаря тому, что улыбаюсь, на фронте живым остался. Я учился в Челябинске в школе снайперов, а на фронте был наводчиком танка. Зрение хорошее было, сейчас-то уже неважное. А 24 апреля в 1945 году мы ворвались в Берлин. Очень тяжелые бои шли, неделю. Все мои командиры погибли. Я убил двух немцев, двух ранил и доставил очень важные сведения. — поделился с сайтом «Первый областной» ветеран Сираж Загретдинов.

Всего поздравительные письма от Президента России получили 25 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла. На конверте изображены орден Отечественной войны и знамя 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». Письма разносят по адресам сотрудники Почты России.

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