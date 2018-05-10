/ Ветераны побывали на губернаторском приеме

Почетные южноуральцы из пяти муниципалитетов посетили праздник в Челябинске.

Почетные жители Челябинской области приняли участие в губернаторском приеме ко Дню Победы в Челябинске. Приглашения на праздник получили около 100 ветеранов и тружеников тыла из Красноармейского и Сосновского муниципальных районов, Челябинска, Копейска и Коркино. Глава региона поблагодарил участников встречи за их подвиг.

Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа. Вы вложили эту память в наши сердца, в душу подрастающего поколения. Вы всегда будете для нас примером. Мы делаем все, чтобы вас окружить заботой и вниманием. В области для этого есть все возможности, потому что Урал был и остается опорным краем державы. Мы гордимся славным именем «Танкоград», тем, что каждый третий снаряд и каждый второй танк был сделан из магнитогорской стали. — отметил в своем поздравлении губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что губернаторские приемы прошли в большинстве муниципалитетов Челябинской области. Торжества посетила 1 тысяча южноуральцев. Среди них — участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы военных.