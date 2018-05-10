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/ 23 чекистов чествуют на Южном Урале в честь Дня Победы

23 чекистов чествуют на Южном Урале в честь Дня Победы

Старейшему ветерану войны сейчас 94 года.
сегодня в 11:51
  |  Общество

Сотрудники УФСБ по Челябинской области поздравили участников войны и тружеников тыла. До 73-й годовщины Победы дожили только 23 человека. Самому старейшему из них — Геннадию Васильевичу Ускову, сейчас 94 года. Поздравить его лично и вручить памятные подарки пришли представители УФСБ и Совета ветеранов.

Геннадию Васильевичу 94 года, но он еще полон сил, которые ему придала военная закалка. Полковник в отставке Усков в 1942—1943 годах учился в Тюменском пехотном училище. С февраля 1943 года по ноябрь 1944 года — проходил службу в должности помощника командира взвода 20-й стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. В 1943 году был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области.

Контрразведчики чтят традиции и сохраняют память о прошлом. Например, УНКВД Народного комиссариата государственной безопасности по Челябинской области собрал 2 миллиона рублей на формирование танковой колонны «Чекист Урала». Верховный главнокомандующий поблагодарил их за это.

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