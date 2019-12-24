Вот кто-то с горочки скатился: эксперт дал несколько советов по выбору ледянок и снегокатов

Что нужно узнать перед покупкой.

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Четыре дня остается до начала школьных каникул, а это значит, что уже в эти выходные детвора отправится кататься с горки. Каким бы ни казалось простым такое приспособление, как ледянка, неправильные подход к ее выбору способен испортить и настроение, и одежду ребенка.

Первое и самое элементарное правило — пластик должен гнуться, иначе ледянка лопнет. Обращайте внимание и на размер, чтобы ребенку хватало площади для сидения: если на маленькой ледянке спокойно прокатится семилетний мальчик, то подросток 13 лет может запросто порвать штаны. Смотрите, чтобы по сварным швам не было острых зазубрин пластика — это будет мешать скольжению, либо станет причиной детского травматизма.

«Важно учесть и то, какой будет сама горка, если снежная, то выбирайте ледянки с ПВХ-покрытием, а для залитых — лучше пластик», — говорит коммерческий директор универмага Елена Потеряева.

Есть и универсальные средства — пластиковые сани, они выполнены по аналогии с металлическими санями, какие были в нашем детстве, на них можно разместиться с ногами и съехать с любой горки.

Для зимних забав отлично подойдут и тюбинги — приспособления для катания из резиновой камеры, спрятанной под разноцветным чехлом. Помните, что чехол должен плотно облегать «плюшку», швы на нем — качественно обработаны, а нити не должны торчать.

«Также важно учитывать вес ребенка, на каждом тюбинге указан допустимый, поэтому не забывайте обращать на это внимание», — отмечает эксперт.

Отметим, что есть тюбинги и на двоих «пассажиров».

Третий вариант — это снегокат. На качественном — все сварные швы гладкие. Учитывайте вес инвентаря — ребенок должен легко его тянуть за собой. Поэтому лучше отправляйтесь в магазин со своим чадом, тем более, снегокат надо выбирать по росту, как и велосипед. Так вы сможет избежать неверной покупки, и сохраните здоровую осанку ребенку.

Еще один совет: кататься на снегокатах и санках с горок в ледовых городках - запрещено. С этого вида аттракционов следует кататься только на ледянках.