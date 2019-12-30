Сильный снег и ветер ожидается в Челябинской области

МЧС предупреждает жителей об ухудшении погоды.

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В Челябинской области непогода будет бушевать на Новый год. Завтра, 31 декабря, синоптики прогнозируют снегопады, местами порывы ветра достигнут 20 м/с.

Южноуральцев предупреждают о повышении вероятности возникновения аварий на электросетях, возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП и заторов на дорогах.

«В случае необходимости звоните на телефоны „01“, „101“ „112“ или в ЕДДС вашего муниципального образования», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Южноуральцам советуют по возможности ограничить выход из зданий, тщательно следить за детьми. На улице, попав под сильный ветер, укройтесь в зданиях, не стойте под линиями электропередач.