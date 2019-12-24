В доме Деда Мороза на площади Революции установили иллюминацию

Скоро сказочная изба будет полностью готова к встрече гостей.

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Дом Деда Мороза от медиахолдинга ОТВ поставили на главной городской площади. До Нового года остается всего неделя и работы по созданию сказочной атмосферы приближаются к финишу.

«На фасаде здания установили мерцающую безопасную, влагозащищенную иллюминацию, по торцам дома мы сделаем обычную иллюминацию — теплую и белую с постоянным свечением, на загоне для животных будет ретро-гирлянда с провисом», — рассказывает генеральный директор «ТопСветМонтаж» Владислав Подивилов.

Важно, что гостевой домик доброго волшебника будет не только красивым, но и теплым.

«Дети разных возрастов будут приходить, и мы надеемся, что им будет приятно проводить время в нашем доме. Дом устроен, как термос — хранит в себе все тепло и не требует больших затрат на отопление, а также имеет сертификат пожарной безопасности», — говорит руководитель PR-отдела медиахолдинга ОТВ Екатерина Кондакова.

Работать домик будет с 25 по 30 декабря с 17:00 до 21:00, 31 декабря с 16:00 до 21:00 и со 2 по 8 января с 12:00 до 21:00 часа. Все это время домик будет находиться под охраной, поэтому ни один злодей не сможет разрушить сказку.