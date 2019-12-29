Более шести тысяч тонн снега вывезли за ночь в Челябинской области

На дорогах работали 97 единиц техники.

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Снегопад прошел в ночь на 29 декабря в центральной и северной части Челябинской области. К утру усилились осадки в горно-заводской зоне. Ночью на региональных автодорогах работали 97 единиц техники. Днем их количество увеличили.

«Продолжается уборка дорог, тротуаров, парковочных карманов, остановочных площадок и пешеходных переходов. Во дворах очистку проводят управляющие компании», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса. За сутки на полигоны вывезли 6230 тонн снега.

О некачественной уборки снега на улицах Челябинска сообщайте по номеру: 727 46 26.