/ Поиски пропавшего рыболовного судна с южноуральцем на борту продолжаются

Уроженец Челябинской области — второй помощник капитана.

56-летний южноуралец Евгений Расчектаев был в составе экипажа пропавшего рыболовного судна «Восток». Об этом сообщили в судовладении ООО «ДВ-Флот». В организации также рассказали, что другое судно «Арка-34» в ночь на 25 января находилось в том же районе. Оно почти полностью обледенело и едва не потерпело крушение.



На месте происшествия с вертолёта и спасательных судов уже обнаружили радиобуй, 2 спасательных жилета и бытовой мусор.



Самолёт Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска в район проведения поисковых работ в Приморский край. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые имеют всё необходимое снаряжение и плавсредство для поиска и спасения людей. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России в Приморском крае.

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются. Они по-прежнему осложнены волнами и сильным ветром.

Эксперты предполагают, что одной из возможных версий причин инцидента с судном «Восток» стала штормовая погода в Японском море. Она могла привести к резкому обледенению судна. Знакомые с ситуацией россияне рассказывают, что шансы выжить у находившихся на судне есть, но они минимальные.



Я, конечно, не знаю этих парней, но я судоремонтник и знаю, что бывает на таких судах! Надеюсь на лучшее. Удачи всему экипажу, вернуться домой. — рассказал судоремонтник Константин в социальных сетях.

Напомним, рыболовное судно «Восток» следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. В 21:32 24 января поступило сообщение о том, что сработал аварийный радиобуй. После этого судно пропало с радаров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

