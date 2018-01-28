/ Два пустых плота с пропавшего судна обнаружили в Японском море

Южноуралец и остальная команда «Востока» пока не найдены.

На востоке России продолжаются поиски рыболовного судна, затерявшегося 25 января. На борту было 20 человек, в том числе уроженец Челябинской области. Четвертый день поисков пока не принес результатов. В Японском море удалось обнаружить радиобуй, спасательные жилеты и бытовой мусор. Также извлекли два плота, принадлежавшие судну «Восток», но они оказались пусты. Поиски продолжаются с воды и воздуха.

Район поиска сегодня смещен юго-восточнее по линии дрейфа сработавшего с пропавшего судна. В поисках МРС «Восток» задействованы три судна «Спасатель Заборщиков», «Вектор» и «Кунашир». И судам, и летчикам определены районы поиска. — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника МСКЦ.

Напомним, рыболовное судно «Восток» следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. В 21:32 24 января поступило сообщение о том, что сработал аварийный радиобуй. После этого судно пропало с радаров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Эксперты предполагают, что причиной инцидента могла стать штормовая погода.