Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.18 -0.11 69.93 +0.39
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 1,5 миллиона пообещали родным южноуральца, пропавшего на рыболовном судне в Приморье

1,5 миллиона пообещали родным южноуральца, пропавшего на рыболовном судне в Приморье

﻿Материальную помощь выделят в рыбопромышленной компании Сахалина.
сегодня в 09:56
  |  Общество

Владелец судна, неделю назад переставшего появляться на радарах в Японском море, пообещал выплатить материальную помощь родным пропавших моряков. Называется сумма в размере 1,5 миллионов рублей. Руководитель компании заявил об этом, не дожидаясь официального признания гибели членов экипажа.

Наша компания окажет материальную помощь родственникам: за каждого члена экипажа судна «Восток» будет выплачено 1,5 миллиона рублей. Родственники также получат выплаты страховой компании, где были застрахованы все члены экипажа судна, в каком эквиваленте — я не знаю. Со стороны государства по линии охраны труда Соцстрахованием будут также выплачены какие-то суммы, какие — не знаю. — заявил генеральный директор ООО «ДВ — флот» Станислав Мальчевский.

Напомним, 24 января в 21:32 поступило сообщение о том, что на рыболовном корабле «Восток» сработал аварийный радиобуй. После этого судно пропало с радаров. «Восток» следовал из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Общество
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря
вчера в 16:21
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря
Общество
Поиски пропавшего рыболовного судна с южноуральцем на борту продолжаются
26.01.2018
Поиски пропавшего рыболовного судна с южноуральцем на борту продолжаются
Наука
Кишечную палочку доставит на МКС космический корабль
12.11.2017
Кишечную палочку доставит на МКС космический корабль
Наука
Уфологи нашли на Марсе обломки инопланетных кораблей
28.10.2017
Уфологи нашли на Марсе обломки инопланетных кораблей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
сегодня в 15:07
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
Общество
Южноуральским мамам увеличили пособия
сегодня в 14:36
Южноуральским мамам увеличили пособия
Общество
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
сегодня в 14:21
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
Общество
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
сегодня в 14:13
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
Общество
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
сегодня в 13:52
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
Происшествия
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
сегодня в 13:47
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
Спорт
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
сегодня в 13:38
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
Политика
Резервные 900 миллионов рублей получила Челябинская область на госзакупках
сегодня в 13:09
Резервные 900 миллионов рублей получила Челябинская область на госзакупках
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна