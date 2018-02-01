/ 1,5 миллиона пообещали родным южноуральца, пропавшего на рыболовном судне в Приморье

﻿Материальную помощь выделят в рыбопромышленной компании Сахалина.

Владелец судна, неделю назад переставшего появляться на радарах в Японском море, пообещал выплатить материальную помощь родным пропавших моряков. Называется сумма в размере 1,5 миллионов рублей. Руководитель компании заявил об этом, не дожидаясь официального признания гибели членов экипажа.

Наша компания окажет материальную помощь родственникам: за каждого члена экипажа судна «Восток» будет выплачено 1,5 миллиона рублей. Родственники также получат выплаты страховой компании, где были застрахованы все члены экипажа судна, в каком эквиваленте — я не знаю. Со стороны государства по линии охраны труда Соцстрахованием будут также выплачены какие-то суммы, какие — не знаю. — заявил генеральный директор ООО «ДВ — флот» Станислав Мальчевский.

Напомним, 24 января в 21:32 поступило сообщение о том, что на рыболовном корабле «Восток» сработал аварийный радиобуй. После этого судно пропало с радаров. «Восток» следовал из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

