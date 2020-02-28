Две федеральные трассы перекрывают в Челябинской области

Ограничения связаны с дорожными работами.

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В Челябинской области вводят ограничения на двух федеральных трассах. Речь идёт об участках на 1868 километре М-5 возле посёлка Фёдоровка и на 23 километре А-310 рядом с СНТ «Дзержинец». В этих точках будут ставить модульные пешеходные переходы.

Ограничения будут различными. Машинам придётся снижать скорость. А порой магистрали и вовсе будут закрывать, но не дольше чем на 30 минут.

«Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при планировании времени в пути!» — сообщает Упрдор «Южный Урал».

Меры будут действовать до 30 мая текущего года.

По всем вопросам водители могут обратиться в дежурно-диспетчерскую службу Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63. Телефон работает круглосуточно.