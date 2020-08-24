Подземный переход в Челябинске украсят граффити

Об этом сообщила глава города Наталья Котова.

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В Челябинске один из подземных пешеходных переходов украсят граффити. Целая галерея рисунков расположится в переходе на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных.

«Сейчас нужно привести этот переход в порядок. Мы договорились, что компания, которая отвечает за его содержание, проведет пескоструйную обработку всего перехода, после чего там нанесут граффити», — подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, в Челябинской области стартует фестиваль граффити. С 25 августа до 15 сентября жители региона смогут показать свои навыки. Проходить он будет сразу на нескольких площадках: в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Бакале.