/ 16 миллионов рублей требуется на восстановление южноуральской святыни

Свято-Троицкий кафедральный собор хранит на своих колоннах живопись XVIII века.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Православную святыню восстанавливают на юге Челябинской области. Свято-Троицкий кафедральный собор был построен еще в 1743 году. Однако в советское время его, как и множество других святых мест, постигла печальная участь. Богослужения были запрещены, а здание использовалось не по назначению — в нем в разное время располагались спортзал, общежитие и прачечная. За восстановление храма в Троицке взялись только в конце XX века.

Больше 20 лет южноуральские священнослужители занимаются возрождением святыни. Реставрация включает в себя установку новых куполов, восстановление оригинальной живописи на стенах. Уникальные изображения датируются еще XVIII веком. Установить имя художника невозможно, архивные документы уничтожило огнем.

Мы убедительно просим всех неравнодушных к истории и наследию наших предков помочь и внести посильную помощь в реставрацию живописи нашего собора. Нами создана страничка «ВКонтакте», где мы освещаем все восстановительные работы по собору. Спасибо! — обратился к прихожанам ключарь Троицкого Кафедрального собора отец Виталий.

Для того, чтобы привести Свято-Троицкий кафедральный собор в надлежащее состояние, необходимо минимум 16 миллионов рублей.