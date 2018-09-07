Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.25 -0.21 79.37 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 16 миллионов рублей требуется на восстановление южноуральской святыни

16 миллионов рублей требуется на восстановление южноуральской святыни

Свято-Троицкий кафедральный собор хранит на своих колоннах живопись XVIII века.
сегодня в 12:33
  |  Общество

Православную святыню восстанавливают на юге Челябинской области. Свято-Троицкий кафедральный собор был построен еще в 1743 году. Однако в советское время его, как и множество других святых мест, постигла печальная участь. Богослужения были запрещены, а здание использовалось не по назначению — в нем в разное время располагались спортзал, общежитие и прачечная. За восстановление храма в Троицке взялись только в конце XX века.

Больше 20 лет южноуральские священнослужители занимаются возрождением святыни. Реставрация включает в себя установку новых куполов, восстановление оригинальной живописи на стенах. Уникальные изображения датируются еще XVIII веком. Установить имя художника невозможно, архивные документы уничтожило огнем.

Мы убедительно просим всех неравнодушных к истории и наследию наших предков помочь и внести посильную помощь в реставрацию живописи нашего собора. Нами создана страничка «ВКонтакте», где мы освещаем все восстановительные работы по собору. Спасибо! — обратился к прихожанам ключарь Троицкого Кафедрального собора отец Виталий.

Для того, чтобы привести Свято-Троицкий кафедральный собор в надлежащее состояние, необходимо минимум 16 миллионов рублей.

Общество
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
28.07.2018
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
Общество
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
23.07.2018
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
Культура
Историки, культурологи и лингвисты съедутся в Челябинск на Славянский собор
15.05.2018
Историки, культурологи и лингвисты съедутся в Челябинск на Славянский собор
Общество
Христорождественский собор «вырос» до 19 метров к концу 2017 года
28.12.2017
Христорождественский собор «вырос» до 19 метров к концу 2017 года
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Взвешивание перед боксерским турниром прошло в арене «Трактор»
сегодня в 18:12
Взвешивание перед боксерским турниром прошло в арене «Трактор»
Общество
Сейсмолог о землетрясении: «Вы пережили уникальное событие»
сегодня в 18:04
Сейсмолог о землетрясении: «Вы пережили уникальное событие»
Происшествия
Челябинка обвиняет сотрудников соцзащиты в хищении ее ребенка
сегодня в 17:58
Челябинка обвиняет сотрудников соцзащиты в хищении ее ребенка
Общество
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
  
сегодня в 17:39
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
Культура
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
  
сегодня в 17:35
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
Спорт
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
сегодня в 16:40
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
Общество
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
сегодня в 16:30
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
сегодня в 16:23
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6