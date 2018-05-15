/ Историки, культурологи и лингвисты съедутся в Челябинск на Славянский собор

Мероприятие состоится в 16-й раз.

Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура» пройдет в южноуральской столице 16−17 мая. В этом году событие приурочили к празднику славянской письменности и культуры. Специалисты съедутся в Челябинский государственный институт культуры.

Представительный научный форум давно стал традиционным: он проводится в шестнадцатый раз. В этом году тема форума сформулирована следующим образом: «Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России». — пояснили в Челябинской епархии.

В Челябинске пройдет ряд круглых столов, открытых лекций и мастер-классов. В них примут участие историки, культурологи, лингвисты, литературоведы, искусствоведы, библиотековеды, специалисты по философии, педагогике и духовной безопасности.

На форум приедут такие именитые ученые, как доктор исторических наук, протодиакон Владимир Василик из Санкт-Петербурга, доктора философских наук Б. В. Емельянов, О. Б. Ионайтис и Е. В. Иванова из Екатеринбурга. Кроме того, Челябинск вновь посетит специалист по христианской этике, профессор Московской духовной академии архимандрит Платон (Игумнов). — добавили в епархии.

Торжественное открытие собора состоится 16 мая в 10:00, гостем мероприятия станет митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Пленарное заседание пройдет в главном корпусе Челябинского государственного института культуры по адресу: улица Орджоникидзе, д. 36 «а», концертный зал им. М. Д. Смирнова.