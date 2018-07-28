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/ Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси

Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси

Богослужение прошло под открытым небом
сегодня в 15:18
  |  Общество

Сегодня, 28 июля, сотни православных под открытым небом почтили память святого равноапостольного князя Владимира в строящемся Христорождественсокм соборе. Челябинские верующие не могли пропустить такое событие и приняли участие в праздничном богослужении. Возглавил его митрополит Никодим.

Ну, а какой же еще можно было избрать день, если не этот? Ибо этот день — день престольный. Один из пределов в соборе будет освящен в честь князя Владимира. Тем более знаменательно, самое важное событие в истории нашего отечества совершается в этот день — 1030-летие Крещения Руси. Мы помним это. Если бы не было этого события, мировая история пошла по другому пути. — рассказал сайту «Первый областной» митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Сейчас в строящемся соборе идут работы по устройству перекрытий и укреплению балок. Все четыре свода выполнены, остаются поддерживающие купол башни. В планах — «поднять» здание до 29 метров. В этом году стены должны подобраться к основанию купола.

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