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/ Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова

Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова

Церемония назначена на 28 июля.
сегодня в 14:36
  |  Общество

28 июля в строящемся Христорождественском кафедральном соборе пройдет первая литургия. Проведет ее митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Именно эту дату год назад называли представители южноуральского духовенства. Впечатляющая и торжественная церемония приурочена к 1030-летию крещения Руси.

В прошлом году, 28 июля, в строящемся соборе служили только молебен святому князю Владимиру, нынешнее богослужение гораздо значительнее. Причастие — главное церковное таинство, а литургия — главная церковная служба. Дело в том, что только во время литургии совершается таинство причастия, соединяющее людей с Богом. — рассказал сайту «Первый областной» представитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.

Литургия пройдет 28 июля. Начало церемонии в 10 часов. В этот день принято молитвами почитать князя Владимира, по инициативе которого началось обращение к христианству.

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