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/ Ущерб на 4 миллиона рублей причинило катав-ивановцам землетрясение

Ущерб на 4 миллиона рублей причинило катав-ивановцам землетрясение

Администрация района собрала все заявки на компенсацию.
сегодня в 09:43
  |  Общество
Администрация Катав-Ивановского района собрала все жалобы от населения, чье имущество пострадало во время сейсмической активности. Землетрясение нанесло большой ущерб жителям частного сектора: в их домах разрушились печи. Всего поступило 454 заявления на получение компенсации. Предварительно сумма ущерба равна 4 миллионам рублей.

В администрациях поселений муниципалитета был организован прием заявлений от пострадавших. Параллельно с этим силами районной, городских и сельских администраций, управлением социальной защиты населения были проведены обследования всех помещений и составлены специальные акты. Времени для обращения было достаточно — практически три недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области. — прокомментировал замглавы Катав-Ивановского района Павел Решетов.

Проверку всех заявлений проведут в ближайшие сроки. Результаты направят губернатору Борису Дубровскому. Он примет решение о выделении адресных материальных выплат. Предположительно, компенсацию будут выплачивать в начале ноября.

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