/ Ущерб на 4 миллиона рублей причинило катав-ивановцам землетрясение

В администрациях поселений муниципалитета был организован прием заявлений от пострадавших. Параллельно с этим силами районной, городских и сельских администраций, управлением социальной защиты населения были проведены обследования всех помещений и составлены специальные акты. Времени для обращения было достаточно — практически три недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области. — прокомментировал замглавы Катав-Ивановского района Павел Решетов.
Проверку всех заявлений проведут в ближайшие сроки. Результаты направят губернатору Борису Дубровскому. Он примет решение о выделении адресных материальных выплат. Предположительно, компенсацию будут выплачивать в начале ноября.