/ Аномалия в «пьяном» лесу стала загадкой для челябинцев

Люди пытаются понять, в чем причина странного явления.

Аномальные сосны растут в городском бору Челябинска. Идеально ровные деревья, традиционно используемые в кораблестроении, вдруг стали кривыми.

Жители Курчатовского района в недоумении. Они пытаются разгадать тайну природы, чтобы понять, какое явление могло так направление роста стволов.

Как мне рассказывал отец, в начале должен был быть парк аттракционов для заводчан. А потом его запустили, на этом месте образовался лес. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Курчатовского района.

Местные жители в шутку прозвали лес «пьяным». Среди возможных причин — возраст растений, но не факт, говорят специалисты.

Деревья у нас кривые от старости. Бор-то у нас давний. Там уже одни макушки остались, им пора на покой. — продолжает другая женщина.

В программе «Итоги недели» расскажут, что стало причиной необычного явления природы. Смотрите выпуск сегодня, 31 августа, в 21:30.