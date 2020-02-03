Челябинцев приглашают на конкурс для молодёжи с фондом в 3 миллиарда

Судить участников будут Сергей Шнуров и Тимур Бекмамбетов.

Послушать 00:00

Жители Челябинской области могут подать заявки на участие в конкурсе по созданию контента в сети для молодёжи. АНО «Институт развития интернета» выступает оператором состязания. Поучаствовать смогут как уже известные компании, так и небольшие креативные студии.

«Проекты принимаются в четырех направлениях: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематическими направлениями первой волны станут: "Живая память", "Мы вместе", "Делай добро", "Гордимся" и "Действуй!"», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Конкурс поддержат крупные компании, среди которых Яндекс и Mail. ru. В наблюдательный совет пригласили режиссёра Тимура Бекмамбетова, музыканта Сергея Шнурова, директора анимационной студии «Анимааккорд» Дмитрия Ловейко и других известных специалистов.

Подать заявку можно до 5 февраля на сайте Института развития интернета. Для участников будет работать горячая линия, где расскажут, как подать документы.

Процедура подачи заявок автоматизирована и будет проходить на сайте ири.рф.

Оценивать проекты будут по трём критериям: качество материала, охват и ответная реакция аудитории.