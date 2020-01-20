Динамизм и музыкальная драматургия: Челябинск готовится к премьере «Садко»

Театр оперы и балета трудится над постановкой оперы Николая Римского-Корсакова.

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«Садко» станет первой премьерой в театре в 2020 году. Знаменитая опера вообще никогда не звучала со сцены Челябинска.

«Опера „Садко“ — это и социальная драма, и монументальный эпос. Меня же, прежде всего, волнует тема мечтателя и борьба человека за свою мечту. Самое заветное желание Садко — обрести крылья и полететь. Но жизнь окунает его в подводный мир, испытывает и искушает, однако он не теряет надежды. Для меня это самый важный аспект», — говорит режиссер-постановщик и главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев.

Челябинский зритель узрит «Садко» в уникальной интерпретации. Режиссеры сделали из объемного материала сжатый и динамичный спектакль, сохранив глубину и красоту произведения.

«Садко» в исполнении труппы театра непременно удивит публику — будьте готовы к фокусам и трюкам. Дата премьеры уже известна, первых зрителей ждут 11 и 12 апреля в 18:00.