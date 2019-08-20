В центре Челябинска выгуливают львенка

Хищник гулял по парковке ТРК на поводке.

Жители Челябинска заметили хищное животное в самом центре города. Своими наблюдениями они поделились в городских группах в социальных сетях. На видеозаписи, прикрепленной к посту, видно, как на стоянке припаркованы фургоны цирка. На траве, недалеко от фургонов, лежит молодой человек, рядом с которым на поводке прыгает львенок.

«По словам очевидцев, там обосновался передвижной цирк. Видимо, дрессировщики решили погулять с диким котёнком», — пишут пользователи в паблике «Типичный Челябинск».

Отметим, что дикого зверя заметили возле торгово-развлекательного комплекса «Родник».