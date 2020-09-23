Ветрено и дождливо: что готовит погода для Челябинской области

Синоптики прогнозируют, что днем будет теплее, чем вечером.

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Сегодня, 23 сентября, синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают небольшое потепление днём. Однако ветер так и не стихнет. Рассказываем подробный прогноз погоды на среду.

Утром в Челябинской области синоптики обещают до +7 градусов, облачно, местами небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +9, +14 градусов. Облачно, местами небольшие, умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 10 до 15 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду.

В Челябинске утром обещают до +6 градусов. Облачно, небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +12 градусов. Облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 10 до 15 метров в секунду, днём возможны порывы до 20 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям хорошего дня!