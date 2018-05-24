/ Восемь южноуральских школ выиграли миллионные гранты

В число победителей наравне с челябинскими вошли сельские образовательные учреждения.

По 1 миллиону 100 тысяч рублей получат восемь южноуральских школ. Их отобрали из 615 заявок на конкурс государственной программы Министерства образования. Всего из Челябинской области на победу претендовали 18 школ.

Восемь образовательных организаций Челябинской области стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2018 году грантов из федерального бюджета в целях реализации направления «Содействие развитию дошкольного и общего образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». — пояснили в Министерстве образования Челябинской области.

Гранты из бюджета Челябинской области получили:

«Поддержка детского и юношеского чтения»: МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» и МОУ Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2;

«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»: МОУ «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Коелгинская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова»;

«Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании»: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска»;

«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации»: МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска».

Школы смогут потратить деньги на приобретение оборудования, повышение квалификации педагогов и другие цели.