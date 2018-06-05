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/ 35 южноуральских НКО получили Президентские гранты

35 южноуральских НКО получили Президентские гранты

Общественники получат больше 41 миллиона рублей на реализацию проектов.
сегодня в 12:26
  |  Общество

Южноуральские проекты получили материальную поддержку по программе Президентских грантов. Им выделено больше 41 миллиона рублей. В список получателей вошли 35 некоммерческих организаций из Челябинской области. Таким образом регион расположился на 8 строчке по количеству грантов для НКО и попал в топ-10 получателей поддержки. Среди проектов социальные и образовательные инициативы, пропаганда здорового образа жизни.

Это наш третий проект, на который получаем грант из Фонда Президентских грантов. Первый был направлен на мероприятия по профилактике онкозаболеваний. Второй — это социальное сопровождение семей с онкобольными детьми. И в этот раз мы подавали два гранта: один на стажировку в Израиле, а другой — на фотовыставку. Претендовали на победу оба гранта, и в связи с правилами нам предложено было выбрать какой-то один. Мы выбрали проект стажировки, потому что для реализации наших проектов главную роль играет мотивация людей, и очень важно посмотреть техники, работающие в аналогичных проектах, вдохновиться. — рассказала сайту «Первый областной» председатель Челябинского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова.

Ознакомиться с полным списком победителем можно здесь.


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