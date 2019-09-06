Восемь военных вертолетов Китая прибыли в челябинский аэропорт

Военнослужащие направляются на совместные учения.

Послушать 00:00

В аэропорту Челябинска приземлились вертолеты военных сил Китая. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Четыре вертолета Ми-171 и четыре Z-10 Народно-освободительной армии Китая прибыли 5 сентября в гражданский аэропорт Челябинска для дозаправки, а также таможенной проверки экипажа и личного состава. После техника продолжила полет до Оренбурга, где примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Кроме военнослужащих Китая, в учении также задействованы солдаты из Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Всего около 128 тысяч человек. Кроме того, в ходе учений будет задействовано более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

«Основной этап учения „Центр-2019“ пройдет на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Ряд тактических маневров будут отработаны на полигонах других государств — будут задействованы четыре полигона в Казахстане, один полигон в Киргизии и 201-я российская военная база в Таджикистане», — рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Учения пройдут с 16 по 21 сентября. Площадкой для маневров также станут полигоны Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областей. Часть мероприятий примет Дагестан, Алтайский край. Кроме того, военные будут тренироваться в акватории Каспийского моря.

На первом этапе учений военнослужащие отработают борьбу с террористами, отражение ударов с воздуха, разведку и оборонительные действия, а на втором начнут наступление против условного противника.