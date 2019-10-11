Пациентов из Кыштыма в другие больницы будут перевозить на вертолете

Еще одна площадка для санитарной авиации появилась в Челябинской области.

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Вертолетная площадка появилась в районной больнице Кыштыма. Теперь пациентов, которым требуется срочная помощь, смогут быстро доставить в другие медучреждения, в том числе в медучреждения областного центра.

Воздушная помощь нужна для больных, которые нуждаются в экстренной перевозке в другую технологичную больницу.

В регионе санитарная авиация развивается с весны 2019 года. В Челябинске и Магнитогорске есть два вертолета, а площадок для посадки во всей области было три: в Катав-Ивановске, Миассе и Кунашаке. В Кыштыме появится четвертая.

«Санитарная авиация развивается в регионе благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. Проект имеет восемь направлений: совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма», — рассказали в минздраве Челябинской области.

За пять месяцев работы, по воздуху перевезли 158 пострадавших, из них 21 ребенок. Всех пациентов доставили в высокотехнологичные больницы столицы Южного Урала и Магнитогорска. По сообщениям пресс-службы минздрава, пациенты хорошо перенесли перелет и в короткие сроки получили медпомощь.