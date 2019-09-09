Из Челябинского аэропорта будет ходить поезд в Курган

Также недалеко от аэровокзала могут построить автовокзал.

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Возле аэропорта Челябинска могут появиться железнодорожные пути и автовокзал. То, что с самолета в Челябинске можно будет сразу пересесть на поезд, подтвердили в пресс-службе аэропорта. Попасть оттуда жители и гости города смогут в Курганскую область.

«На данный момент все это в стадии переговоров, но планы о том, чтобы появилось сообщение с Курганом и был построен вокзал — есть», — подтвердили информацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Новые объекты пока только в планах, появятся они не в ближайшие несколько лет.

Напомним, что скоро в Челябинске будет завершено строительство нового аэровокзала. Терминал внутренних вылетов должен быть достроен к ноябрю. Пользоваться им челябинцы и гости города смогут начать уже в декабре. Параллельно с этим ведутся работы по строительству нового аэродрома. После завершения работ, он сможет принимать любые воздушные суда.