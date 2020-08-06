Черногория готова без ограничений принимать у себя российских туристов

Аналогичное решение принято в отношении граждан еще пяти стран.

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Сегодня, 6 августа, кабинет министров Черногории объявили о том, что с завтрашнего дня, 7 августа, въезд в страну российским туристам разрешен и для этого не предусмотрено никаких дополнительных условий.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — цитирует ТАСС пресс-службу кабинета министров Черногории.

Напомним, что с начала августа Россия уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. А с 15 августа возобновятся перелеты в Швейцарию. Что касается поездок на побережье Адриатического моря, то авиакомпании предлагают улететь в Черногорию лишь с 19 августа.